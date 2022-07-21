Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi uyarlama mı? - Haberler

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi uyarlama mı?

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi uyarlama mı?

Show TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi hakkında izleyiciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi uyarlama mı? araştırması yapıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizinin konusu nedir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi uyarlama mı?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi 21 Temmuz Perşembe günü Show TV'de ekranlara gelecek.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-

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