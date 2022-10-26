Show TV'nin beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi hangi gün yayınlanıyor? Sorusu, diziyi izlemekte olan birçok izleyici tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziyi izlemek isteyen birçok kişi Gelsin Hayat Bildiği Gibi hangi gün yayınlanıyor? Sorusunu araştırıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi hangi gün yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan bir dizidir. Yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmış olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi hangi gün yayınlanıyor? Sorusu da dizi hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi hangi gün yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Show TV'nin yeni yaz dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 21 Temmuz 2022 Pazartesi Günü ilk bölümü ile yayın hayatına başladı. Dizi her hafta Perşembe akşamları saat 20:00'da yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.