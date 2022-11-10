Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Gizem Demirci geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gizem kimdir? Gizem Demirci karakterini kim canlandırıyor? Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gizem kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gizem'nin hayatı ve biyografisi!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gizem kimdir? Gizem Demirci karakterini kim canlandırıyor? Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ GİZEM DEMİRCİ KİMDİR?

GİZEM (NİLSU BERFİN AKTAŞ)

Karabayır Lisesi'nin en parlak ve popüler öğrencisi Gizem'in yolu babasını bıc¸aklayan Mert'le okulda kesis¸ir. Bas¸larda Mert'e duydugˆu nefret zamanla dönüşse de Gizem'e tutkuyla as¸ık olan Karabayır'ın belalısı Araz tüm dengeleri bozmaya hazırdır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ GİZEM KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini "Nilsu Berfin Aktaş" canlandırmaktadır.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Berfin Nilsu Aktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2018 yılında; Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Starı yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Berfin Nilsu Aktaş'ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisidir. Dizide Gökçe karakterine hayat veren Berfin Nilsu Aktaş, 1.70 metre boyunda ve 52 kilodur.

Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandırmaktadır.