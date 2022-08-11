Gelsin Hayat Bildiği Gibi full HD bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölüm tek parça izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm neler oldu?

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 2. Bölümünde; Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırır. Araz'la yaşadıkları olay sonucu Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelir. Bu duruma çok öfkelenen Araz, ilk iş olarak okula gelen beşlinin nereden ve neden geldiğini öğrenmeye çalışır. Müdür Mahir'den istediği bilgiyi alamayan Araz'ın gerçekleri öğrenmek için başka planları vardır.

Diğer yandan Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başlar. Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul'daki hayatına ve Songül'e alışmaya çalışmaktadır. Songül'ün de trafik şubede işe başlamasıyla düzenlerini iyice oturtan ikili tartışmadan bir saat bile geçiremez haldedir ancak bu tartışmaların onları birbirine yakınlaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktur.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 4. BÖLÜM FULL HD İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FULL HD İZLE! (LİNK)

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00'da Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

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