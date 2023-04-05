Başrollerini Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk ve Sercan Gülbahar'ın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, geçtiğimiz sene temmuz ayında ekrana gelmeye başladı. İzleyicilerden tam not alan dizinin final yapacağı hakkında çıkan haberlerin ardından ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, neden? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitti mi, final mi yapacak? soruları aratıldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final yapıp yapmayacağı Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicilerinin merak ettikleri arasında yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin ekranlarda yer alıp almayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor, neden? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bitti mi, final mi yapacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi, değişiklik olmazsa 1 Haziran Perşembe günü final yapacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi için yeni bir değişiklik olmazsa planlanan final tarihi 1 Haziran Perşembe günü olacak.

Buna göre dizinin final bölüm sayısı ise arefe günü yayın olup olmayacağına göre 40 ya da 41 olacak. Finale sayılı günler kalan dizide neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.