Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Altan Dönmez yürüttüğü, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimler?
Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın rol aldığı, yapımcılığını Necati Akpınar üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çekimleri İstanbul'un Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor.
Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;
Derya, yıllar o¨nce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadıgˆı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice ko¨rdu¨gˆu¨me do¨necek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
Ertan Saban - Sadi Payaslı
Özge Özberk - Derya
Devrim Özkan - Songül
Nilsu Berfin Aktaş - Gizem
Burak Demir - Oğuz
Özgü Delikanlı - Mert
Mustafa Açılan - Araz
Ayşe Kırca - Yeliz
Onur Özer - Zülfikar
Sanem Babi - Aylin
Rojbin Erden - Melek
Ali Berge - Can
Melisa Bostancıoğlu - Sevda
Furkan Murat Uğur - Bora
Sercan Gülbahar - Yaver
Yeşim Çelebi - Sanem
Deniz Sarıkaş - Ozan
Murat Göçmez - Vural
Zeynep Koltuk