Yönetmenliğini Altan Dönmez yürüttüğü, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın rol aldığı, yapımcılığını Necati Akpınar üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi nerede çekiliyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çekimleri İstanbul'un Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;

Derya, yıllar o¨nce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadıgˆı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice ko¨rdu¨gˆu¨me do¨necek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI - KARAKTERLER

Ertan Saban - Sadi Payaslı

Özge Özberk - Derya

Devrim Özkan - Songül

Nilsu Berfin Aktaş - Gizem

Burak Demir - Oğuz

Özgü Delikanlı - Mert

Mustafa Açılan - Araz

Ayşe Kırca - Yeliz

Onur Özer - Zülfikar

Sanem Babi - Aylin

Rojbin Erden - Melek

Ali Berge - Can

Melisa Bostancıoğlu - Sevda

Furkan Murat Uğur - Bora

Sercan Gülbahar - Yaver

Yeşim Çelebi - Sanem

Deniz Sarıkaş - Ozan

Murat Göçmez - Vural

Zeynep Koltuk