Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! 4 Mayıs Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini Show TV'den izleyebileceğiniz gibi kanalın resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Sadi ve Songül'ün aksiyon dolu sahnelerinin nefes kestiği tanıtımda Songül'ün "Sadi sen Derya'yla mı mesajlaşıyorsun?" sorusu dikkat çekiyor. Başsavcının vurulduğu anlar gerilimi artırırken, Sadi'nin tutuklanması herkesi şoke ediyor. Sadi'nin içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacağı merak konusu oluyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 37. Bölümünde; Sadi öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışırken Songül ise bu süreçte Payaslı'ya destek olur. Sadi'nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen Songül hiç istemediği bir kararın eşiğinde bulur kendini… Can babasının düşmeye bağlı kalıcı bir hasarı olduğunu öğrenir. Sadi'nin olayı öğrenmesiyle inşaat şirketini pek hoş saatler beklemez. Araz beklemediği bir zamanda karşısında gördüğü annesiyle konuşmaya karar verir. Mert'in rahatsızlığı Derya'yı günden güne üzerken Asuman ise kötülüklerinde sınır tanımamaya başlar. Songül'le Derya'yı birbirlerinden habersiz birbirine düşürmeye çalışan Asuman'ın her hamlesi boşa çıksa da gün sonunda en büyük zaferini kazanır. Servet içeriden çıkamayacağını anladığında her şeyin bittiğini sanan Sadi ile Songül'e yeni bir plan hazırlar.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-