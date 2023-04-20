Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 36. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izleme linki var mı? 20 Nisan Show TV canlı izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! 20 Nisan Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini Show TV'den izleyebileceğiniz gibi kanalın resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 35. Bölümünde; Taylan'a pusu kurulduğu haberi, Songül dahil tüm ekibi perişan eder. Songül, Taylan'ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük'le Servet'e götürür. Songül etrafındaki herkese zarar vermeye başlayan Servet'i bulmayı çalışırken Sadi'ye söylemeden gittiği mekanda beklemediği bir tehlikeyle karşılaşır.

Derya, Mert'in gerçekleri öğrenmesi karşısında ne yapacağını şaşırırken Mert'in ortadan kaybolması herkesi harekete geçirir. Aylin aldığı evraklar sayesinde ailesine ulaşacağını düşünürken eline geçen bilgilerin yetersiz olduğunu görür. Araz'la birlikte buldukları ipucunun peşinden giden Aylin sonunda öz ailesine ulaşabilecek midir?

Sadi, Servet'le bir sevkiyat daha yapacaktır. Her şey yolunda ilerlerken Servet'in öğrendiği gerçek, Sadi'yi kimliğinin deşifre olma ihtimalinin eşiğine getirir. Songül ise merak ettiği tatlı bir soruya cevap ararken gelen telefonla yine kendi başına işe kalkışır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-