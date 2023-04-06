Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 34. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izleme linki var mı? 6 Nisan Show TV canlı izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! 6 Nisan Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini Show TV'den izleyebileceğiniz gibi kanalın resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 33. Bölümünde; Sadi, Songül'den saklamak zorunda olduğu gizli göreve sadık kalmak için elinden geleni yaparken organize şube Servet'e ulaşmak için lakabı dışında ellerinde hiçbir delilleri olmayan Yörük'ü bulmaya çalışır. Aylin, Mert ve Can'la eskisi gibi olamadığı için üzülürken kendince bir yol bulur. Sevda'nın Araz sebebiyle hayatında olan değişiklik Araz ve Vural'ı tekrardan karşı karşıya getirir. Okulda düzenlenen kermes herkes için beklenmedik bir şekilde son bulurken Zülfikar annesinin aldığı karara saygı duymak zorunda kalır. Ekip, muhbirden gelen haberle Servet'in adamının sevkiyat yapacağı mekana baskın yapmak için yola çıkar. Songül bu sefer Yörük'ü bulmaya sandığından daha yakındır. Kıvanç ve Derya'nın aldığı karar Mert'in canını sıksa da Mert ??ablasının en ihtiyacı olduğu anda yanında olacak mıdır?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Sadi ve Taylan'ın karşı karşıya geldiği anların dikkat çektiği tanıtımda Taylan'ın "Söz bu iş bittiğinde seni de o Yörük denen adamını da aynı çukura gömeceğim" sözleri gerilimi arttırıyor. Kıvanç'ın Asuman'ı arayıp "Mert'in babası Sadi mi?" diye sorması ise büyük merak uyandırıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-