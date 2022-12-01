Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 20. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izleme linki var mı? 1 Aralık Show TV canlı izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! 1 Aralık Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 19. Bölümünde; Songül öğrendiği gerçek karşısında ne yapacağını bilemezken Sadi evde akşam için hazırlık yapmaktadır. Songül'e bir türlü ulaşamayan Sadi, gelen bilgiyle Songül'ü dağılmış bir halde bulur ve haline anlam vermekte zorlanır. Oğuz ve Esra için işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelirken Oğuz beklemediği bir ihanetle yüzleşir. Okula gelen savcı yardımcısı Haluk sayesinde Karabayır Lisesi'nde ilginç anlar yaşanır. Savcı yardımcısı öğrencilerle tek tek görüşürken Aylin'in gizlice baktığı evrakta gördüğü isimler onu şaşırtmaz. Araz'ın Aylin'e yaptığı ziyaret sonunda Gizem'e açtığı telefon Mert ve Gizem ilişkisini sarsarken, Servet oğlu Rıza'nın attığı her adımı gölge gibi takip etme kararı alır. Derya sonunda Zafer'le tanışırken Kıvanç'ın yeğenine olan davranışlarından etkilenir. Zülfikar ve Gülseren morgdaki cesedin Ozan çıkmamasına sevinirken arama ve kurtarma ekibinin araştırmalarını sonlandırması Zülfikar'ın kendine bile itiraf etmek istemeyeceği bir durumla yüzleşmesine neden olur. Songül'le aralarındaki mesafenin arttığını gören Sadi Payaslı'nın Songül'le konuşma çabaları sonunda karşılık verir ama duydukları Sadi'nin hiç hoşuna gitmeyecektir.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-