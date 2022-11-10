Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 17. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izleme linki var mı? 10 Kasım Show TV canlı izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı izle! 10 Kasım Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 16. Bölümünde; Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır. Songül kahraman itfaiyecinin Sadi olduğunu gizlemek zorunda kalır. Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır? Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir? Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır. Songül kahraman itfaiyecinin Sadi olduğunu gizlemek zorunda kalır.

Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır?

Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir?

Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-