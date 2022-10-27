Show Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Aldatmak canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi CANLI izle! Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi CANLI izle! Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibikonusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

SHOW TV GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 14. Bölümünde: Songül aradığı gerçeğe yaklaşmışken son anda Najat'ı kaybeder. Kırdarların bu işin aslında görünen kısmı olduğunu bilmek Songül ve Sadi'yi tam anlamıyla rahatlatmaz. Songül, bir şüpheliden ifade almak için çıktığı yolda kendisini tahmin edemeyeceği bir noktada son bulur.

Araz tamirhanede hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Kendinden saklanan gerçekleri öğrenen Araz, kafasındaki sorulara cevap almak için tek başına yola çıkar. Rıza'nın, kızını ve Gizem'i birbirinden uzak tutması Türkan'ın dikkatinden kaçmaz. Rıza'nın karşısına çıkan Türkan duyduklarından sonra Gizem ve Mert ilişkisi için Rıza'ya büyük bir yalan söyler. Gizem annesinin söylediği bu yalanı Mert'ten saklamayı başarabilecek midir?

Melek her şeyin yoluna girdiğini düşünürken annesiyle yaşadığı tartışmada duyduğu sözler genç kızı hayal kırıklığına uğratır. Aylin, Canlar'da kalmaya devam ederken Oğuz'un ziyaretiyle birlikte ayrı ev konusu tekrar gündeme gelir. Oğuz bu isteği reddedince Aylin için Karabayır da yardımlaşma vakti gelir. Aysel Hoca'nın bir hediyesi Songül'ü kıskançlık krizine sokar. Sadi'nin geçmişiyle ilgili söylediği söze takılan Songül ise eşi için bir sürpriz hazırlarken gecenin sonunda asıl sürprizin onu beklediğinden habersizdir.