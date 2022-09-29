Show Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Aldatmak canlı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi CANLI izle! Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi CANLI izle! Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibikonusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

SHOW TV GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Songül'ün takip edildiği ve karşısına çıkan adamlarla kavga ettiği heyecan dolu tanıtımda "Songül tehlikede mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Gizem ve annesinin, Rıza'nın evine yerleşmesi dikkat çekerken Sadi ile Songül'ün yakınlaştığı anlar yeni bölüme ilgiyi artırıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 10. Bölümünde; Sünnet düğünündeki herkes Sadi'nin zeybek oynayışını konuşurken bir anda ortadan kaybolan Sadi bir çatıda Kırdarların adamıyla yüzleşir. Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal'in yürüdüğü ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye uğradığını şaşırır.

Mehmet'in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkan Can, Arazlarla karşılaşır. İkili arasında yaşanan restleşmeye Sadi Payaslı'nın müdahil olması olayı hiç tahmin edilmeyen bir noktaya taşır. Derya, Songül'ün istediği raporu vermek için okula uğrar. Ama okula geldiği sırada Sadi ve Mert arasındaki konuşmaya kulak misafiri olması Sadi'yi zor durumda bırakır.

Gizem'in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girer. Rıza kızına çok düşkün bir babadır. Türkan bu sırada Gizem'den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başlar.Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül'e verilir. Kırdarlar ve Osman Baba'nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi ise Songül'ü korumak için Osman Baba'nın karşısına çıkar.