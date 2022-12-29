Gelsin Hayat Bildiği Gibi CANLI izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. yeni bölüm izle! 29 Aralık GHBG 24. full HD canlı izleme linki!

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi canlı yeni bölüm izlemek isteyenler Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 24. bölümünün nasıl izlenebileceği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ CANLI İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV'de yayınlanmaktadır. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini Show TV'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Gizem ve Aylin'le yakınlaştığı görülen Araz'ın sözleriyle Mert'i kışkırttığı tanıtımda, iğneden korkan Yaver'in eğlenceli halleri yüzleri güldürüyor. Sadi ve Songül'ün mutluluğu tam gaz devam ederken, hapishanede olan Mert'in kavga ettiği gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor. Evleri yanan Melek ve Aylin'in neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 23. Bölümünde; Yakalanan Serdar hemen sorguya alınırken Serdar'ın konuşmaması ve avukatını istemesi işleri yavaşlatır. Gelen avukatın sunduğu teklif Serdar'ı bir yol ayrımına sürüklerken verdiği karar Yılan ekibini zora sokar. Payaslı Songül'ün son günlerde yaşadıklarından sonra onu dışarda yemeğe çıkarmaya karar verir. Songül lüks bir mekana gideceklerini düşünürken Payaslı'nın onu getirdiği yere biraz şaşırsa da ilerleyen saatlerde gittikleri yerin her ayrıntısının Payaslı tarafından ne kadar ince düşünüldüğünü bir kez daha anlar. Zülfikar'ın şartlı tahliyesi yanmasın diye eve dönmek zorunda kalan Melek her saniye Celal'in telefonunu ele geçirmeye çalışır ama bir türlü başaramaz. Gün sonunda telefonun hiç beklenmeyen bir adrese gitmesi Melek ve Aylin'in iş birliği yapmasına neden olur. Mert'in mahkemesi gerçekleşir. Gizem'in mahkemedeki sorulara verdiği cevaplar ve eldeki deliller Mert için işleri daha da çıkmaza sokar. Bir kez daha Mert'in içeriye girme ihtimaliyle yüzleşen Derya, Kıvanç'ın desteğiyle bu zor günleri atlatmaya çalışırken Payaslı, Yaver ve Songül'se Mert'in suçsuzluğunu kanıtlayacak delillerin peşine düşer. Kayıkhaneyi ziyaret eden Sadi ve Yaver'i kötü bir sürpriz beklemektedir.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI