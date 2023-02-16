Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman başlayacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam neden yok? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Show Tv'nin yayın akışında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini göremeyen kullanıcılar, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman başlayacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam neden yok?Detaylar haberimizde...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BUGÜN VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Show Tv'de bugün Ana Haberin ardından HaberTürk ile depreme özel ortak yayın yayınlanacaktır.