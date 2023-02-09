Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi yok mu, arada mı, yeni bölümü haftaya mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi neden yok? merak etti. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bitti mi, final mi? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ara mı verdi? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi neden yok?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 9 Şubat 2023 Perşembe Show TV yayın akışında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. Show TV'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 28. bölümünde; Kıvanç'ın Sadi ve Songül'den istediği yardım sonunda Payaslılar işin peşine düşer. Diğer taraftan ablasının kaçırıldığını öğrenen Mert bu durumdan Kıvanç'ı sorumlu tutarken ikilinin arasını bulmak da Sadi'ye kalır.Yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem'in okul devamsızlığı hocalarından sonra hem Araz'ın hem de Mert'in dikkatini çeker. Araz, Gizem'i bulduğu yerde tanıdık bir simayla kavga çıkarırken Gizem ve Araz'ı eve girerken gören Mert ise hayal kırıklığı yaşar. İtalyan bir uyuşturucu kuryesinin yakalanmasının ardından çıkarılacağı mahkemeye kadar korunma görevi Songül'e verilir. Sadi Songül'ün İtalyan bir adamla 24 saat boyunca aynı yerde kalacağını duyunca kıskanmaya başlar. Songül her ne kadar bunda kıskanılacak bir şey olmadığını söylese de ertesi gün kapıyı çalan misafirle kendini Sadi'nin yerine koyar. İkili birbirlerinden uzak bir gün geçirirken Sadi'nin Songül'ü görmek istemesi Songül'ü zor durumda bırakır. Songül çalan telefonda karşısında gördüğü iki isme inanamaz.