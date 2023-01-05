Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu, neden yok? 5 Ocak bugün Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm neden yok? 5 Ocak Show TV yayın akışı!

Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından dizi severler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün yok mu, niye yok? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi var mı, yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm niye yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi neden yok? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleri hangi gün? Dizinin günü mü değişti?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm neden yok? merak edildi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Bu akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibivar mı, yok mu, neden yok? 5 Ocak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölüm neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ara mı verdi, yeni bölüm haftaya mı?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 5 Ocak Perşembe 2023 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle ara yaptığı düşünülmektedir. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Hazırlanın! Gizli göreve gidiyoruz. #GelsinHayatBildiğiGibi yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe saat 20.00'de @showtv'de."

Buna göre dizinin yeni bölümü 12 Ocak Perşembe ekranlara gelecek.

SHOW TV 5 OCAK YAYIN AKIŞI

18:45 - Ana Haber

20:00 - Eltilerin Savaşı

22:30 - Aile Şerefi

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 24. Bölümünde; Kayıkhanede yaşananların ardından Yılan ekibi zor durumda kalır. Serdar'ın konuşmadan ölmesi başlama noktasına dönmelerine neden olur. Büyük patrona ulaşmak için Serdar'ı kimin hastaneden kaçırdığını ve ona zehri kimin verdiğini bulmak zorundadırlar.

Gizem, Aslı sayesinde biraz olsun yaşadığı acıyı unuturken Servet'in ofisine yaptığı bir ziyaret aklına şüphe düşürecek bir olaya şahit olmasını sağlar. Aylin için işler yolunda gitmez. Babasının çıkacağı günü bekleyen Aylin yaptığı görüşmeden mutsuz ayrılır. Yaver'in beklediği telefon sonunda gelir. Meltem'le tekrar buluşma fırsatı yakalayan Yaver yengesinden aldığı tüyolarla Meltem'i etkilemeyi başarabilecek midir? Sadi ise artık Songül'le aynı odada uyumak ister ve bunun için elinden geleni yapar. Sadi, Songül'ü ikna edebilecek mi? Günlerini olabildiğince sakin geçirmeye çalışan Mert dışardaki düşmanının içerdeki tehdidiyle karşılaşmak zorunda kalır.