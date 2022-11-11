Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Aylin geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Aylin kimdir? Aylin karakterini kim canlandırıyor? Sanem Babi kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Aylin kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Aylin'nin hayatı ve biyografisi!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Aylin kimdir? Aylin karakterini kim canlandırıyor? Sanem Babi kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ AYLİN KİMDİR?

AYLİN (SANEM BABİ)

Kardeşi Sanem'in suçunu üzerine alarak ıslahevine giren Aylin, Karabayır Lisesi'ne gönderilme şartlı ile salındığı gu¨n varlıklı ailesinin parasını ve imkanlarını reddeder kendi ayakları üzerinde durma kararı alır ancak işler hiç de planladığı gibi gitmeyecektir.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ AYLİN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aylin karakterini "Sanem Babi" canlandırmaktadır.

SANEM BABİ KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 1999, İstanbul doğumlu. 170 cm boyunda ve 52 kg. Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Serap Hatipoğlu oyunculuk ajansına kayıtlı olan Sanem Babi, oyunculuğa 2014 yılında Karışık Kaset filmiyle başlamıştı. 2022'de rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aylin karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Aylin, TV Dizisi 2022)

Karışık Kaset (Gökçe, Sinema Filmi 2014)