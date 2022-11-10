Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Araz geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Araz kimdir? Araz karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Açılan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Araz kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Araz'nin hayatı ve biyografisi!

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Araz kimdir? Araz karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Açılan kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ ARAZ KİMDİR?

ARAZ (MUSTAFA AÇILAN)

Karabayır Lisesi'nin de mahallesinin de namı digˆer 'Arıza'sıdır. Ağabeyi Nevzat'tan aldığı güçle okulda adeta terör estiren Araz, ıslahevinden liseye gelen bes¸liyi derhal gözüne kestirir. Üstelik sevdiği kız Gizem de bu hesaplaşmanın bir parçası olacaktır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ ARAZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Araz karakterini "Mustafa Açılan" canlandırmaktadır.

MUSTAFA AÇILAN KİMDİR?

Mustafa Açılan, 22 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Kazakistan'da İşletme Bölümü okuyarak tamamlamıştır.

Kariyerine oyunculuk alanında devam etmek isteyen Mustafa Açılan, kameralar karşısına ilk kez 2016 yılında 'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı dizi ile geçti. Sonrasında Babamın Günahları adlı dizide de yer aldı.

En önemli çıkışını ise ' Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizideki Veli karakteri ile yaşayan yakışıklı oyuncu bir çok yapımda yer aldı.

Balık burcu özelliklerini taşıyan Mustafa Açılan, 1.73 boyunda ve 68 kilogram ağırlığındadır.

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