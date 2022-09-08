Show TV'nin beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 8. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Derya ile Sadi'nin yüzleşmesi merakla beklenirken Songül'ün Sadi'ye vedası dikkat çekiyor. Songül'ün bindiği araca yerleştirilen bomba gerilimi yükseltirken tanıtımda duyulan patlama sesi akıllara "Songül'e ne oldu?" sorusunu getiriyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 7. Bölümünde; Yedi Emin'i tam vuracakken caddeden gelen bir minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan Tatar yoğun bakıma alınır. Sadi ise daha ilk anda Tatar'ın başına gelenin bir kaza olmadığını anlar. Melek ve Can'ı birlikte Melek'in evine girerken gören Zülfikar, daha fazla dayanamayıp Can'la yüzleşir. Melek'e söz verdiği için eve neden gittiğini anlatamayan Can, 'kardeşim' dediği Zülfikar'ın suçlaması karşısında kendini tutamaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Bu gerilim en çok Araz ve çetesini sevindirir. Gizem, Aylin'in partisinde tartıştığı Okan'ın tuzağına düşer. Organizasyon şirketinin verdiği adrese giden genç kız karşısında Okan'ı görünce ne yapacağını bilemez. Okan'ın evinden kolay kolay çıkamayacağını anlayan Gizem, kendine en yakın bulduğu kişiden yardım ister. Songül ailesinin ölümünü daha da detaylı araştırmak için Kabaklı Köyü'ne tekrar gitmeye karar verir ancak dönüş yolunda kendisine kurulan pusudan habersizdir. Bu tuzak hiç beklenmedik büyük bir yüzleşmenin yaşanmasına sebep olacaktır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-