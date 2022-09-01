Show TV'nin beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 7. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Sadi Payaslı'nın doktor kılığında hastanede olduğu anlar dikkat çekerken "Derya ile Sadi karşılaşacak mı?" sorusu büyük merak uyandırıyor. Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği bir bölümün sinyallerini veren tanıtımda Sadi'nin neden yaralandığı ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 6. Bölümünde; Melek'in tren raylarında Celal'i soktuğu sınav annesiyle arasının daha da bozulmasına neden olur. Gizem ve Derya'nın karşılaşması Mert'in başını iyice belaya sokmuşken, Mert çareyi Sadi Payaslı'nın kapısını çalmakta bulur. Mert'in misafirliği Sadi ve Songül'ün evlilik oyununu sürdürmek zorunda bırakır. Karabayır Lisesi'nde Mert ve Araz arasında Gizem uğruna verilen mücadele tüm hızıyla devam ederken, polislerin okula gelip Gizem'i gözaltına alması ortalığı karıştırır. Sadi Payaslı duruma el koyup öğrencisini kurtarmak için harekete geçerken, Mert ve Araz, Gizem'i kurtarabilmek için fedakarlık yapmaya hazırdır. Derya ve Songül'ün tanışıklığının arkadaşlığa dönüşmesi ihtimalinden tedirgin olan Sadi Payaslı daha büyük bir tehlikenin yaklaştığından habersizdir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-