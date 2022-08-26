Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. Bölüm Fragmanı yayında. Sadi ile Songül'ün ve Mert ile Gizem'in arasındaki sürpriz yakınlaşmanın dikkat çektiği tanıtımda saldırıya uğrayan Songül korku dolu anlar yaşıyor. Songül'ü kurtarmak için harekete geçen Sadi Payaslı'nın yapacakları merakla beklenirken aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Gizem'in polisler tarafından gözaltına alındığı tanıtımda Araz ve Mert'in nezarethanede olması dikkat çekiyor. Düşmanı tarafından takibe alınan Sadi Payaslı'ya silah çekilmesi gerilimi yükseltirken, Payaslı'nın nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.