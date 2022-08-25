Show TV'nin beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 6. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Gizem'in polisler tarafından gözaltına alındığı tanıtımda Araz ve Mert'in nezarethanede olması dikkat çekiyor. Düşmanı tarafından takibe alınan Sadi Payaslı'ya silah çekilmesi gerilimi yükseltirken, Payaslı'nın nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 5. Bölümünde; Geçmişiyle tüm bağlarını koparıp yeni bir sayfa açtığını düşünen Sadi Payaslı, Derya'yı görünce ne yapacağını bilemez. Payaslı geçmişiyle geleceği arasında sıkışmışken aynı esnada Derya ve Songül'ün bir deniz kenarında onun için gözyaşı döktüğünden habersizdir. Avukatından davasıyla ilgili iyi haber bekleyen Melek belirlenen duruşma tarihiyle neye uğradığını şaşırır. Melek ıslahevine dönme ihtimali ortaya çıkınca kendisi ve ilişkisi hakkında bir karar verir. Mert okuldan ayrılma ihtimaline karşılık Gizem'le son kez konuşmak için genç kızın evine gider. Fakat Gizem'in kapısına gelen tek kişi Mert değildir. Araz'la giriştikleri kavgada Gizem ilk kez taraf tutacaktır. Aylin eve dönüşü onuruna düzenlenen partiye arkadaşlarını da çağırır. Kira borcunu ödeyebilmek için herkesten gizli işe giren Gizem, bu partide garson olarak görevlendirilince ortalık iyice karışır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-