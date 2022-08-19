Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 6. Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 5. Bölümünde; Geçmişiyle tüm bağlarını koparıp yeni bir sayfa açtığını düşünen Sadi Payaslı, Derya'yı görünce ne yapacağını bilemez. Payaslı geçmişiyle geleceği arasında sıkışmışken aynı esnada Derya ve Songül'ün bir deniz kenarında onun için gözyaşı döktüğünden habersizdir. Avukatından davasıyla ilgili iyi haber bekleyen Melek belirlenen duruşma tarihiyle neye uğradığını şaşırır. Melek ıslahevine dönme ihtimali ortaya çıkınca kendisi ve ilişkisi hakkında bir karar verir.



