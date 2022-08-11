Show TV'nin beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 4. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Yaver'in "Emin Bey'in saklandığı yeri biliyorum, size söylerim" sözlerinin seyirciyi şoke ettiği tanıtımda "Sadi Payaslı'nın izi bulunacak mı?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 3. Bölümünde; Geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi Payaslı'nın peşindekiler yerini bulmuşlardır. Üstelik Sadi Payaslı'nın izini bulan tanıdık biridir. Araz ve çetesi Karabayır Lisesi'nde kalan Aylin'in yerini bulmak üzeredir ama Aylin'i bu beladan kurtaracak bir kahraman ortaya çıkar. Melek ve Zülfikar sonunda birbirlerine karşı olan duyguları açıklar. Okul çıkışı takip edildiğini anlayan Payaslı, onu takip eden Nuri'nin adamlarına küçük bir tanışma partisi organize eder. Eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenen Zülfikar, Ozan'ı bulmak için elinden geleni yapar. Sevda, Araz ve Vural ise gerçek işlerine dönüp, yol kenarında pusuya düşürdükleri aracı çalar. Ancak Araz, Vural'ın tavırlarından şüphelenmeye başlar. Karabayır Lisesi'ndeki günler Mert için zor geçer. Gizem'in yokluğunu iyiden iyiye hisseden Mert sonunda gidip özür dilemeye karar verir. Veli toplantısı günü gelip çatar. Mert'in velisi olarak okula giden Derya'yı okulda büyük bir sürpriz beklemektedir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-