Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41.bölüm İZLE! 25 Mayıs Gelsin Hayat Bildiği Gibi FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi final bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dizinin izleyicileri tarafından yeni bölüm linki araştırılıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41.bölüm izleme linki!

Başrollerinde Devrim Özkan, Ertan Saban ve Özge Özberk'in yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi final bölümüyle ekranlara gelecek. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla seyirciyi ekrana kilitliyor. Kullanıcılar tarafından, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi final bölümü izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 25 Mayıs Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41.bölüm izleme linki!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Sadi son anda Songül sayesinde tutuklanmaktan kurtulur. Payaslılar uzun bir süre sonunda evde hasret giderirken ameliyata alınma kararı çıkan Servet'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Taylan hastaneye geldiğinde şüpheleri doğrultusunda ameliyathaneye girmeye karar verir ama gördüğü manzara hoşuna gitmeyecektir. Sadi ve Songül bebekleri için hazırlıklara, gençler ise diploma töreni heyecanıyla koşuşturmaya başlar.

Sadi ve Songül sahte evliliklerini gerçeğe dönüştürmek için ilk resmi adımı atarken düğünlerini sevdikleriyle birlikte yapma kararı alırlar.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 41.BÖLÜM İZLE!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41.bölümü Show Tv ekranlarında saat 20.00'da canlı olarak yayınlanacaktır.