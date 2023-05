Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölümünün ardından 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı Youtube'da yayınlanacak.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 37. Bölümünde; Sadi öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışırken Songül ise bu süreçte Payaslı'ya destek olur. Sadi'nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen Songül hiç istemediği bir kararın eşiğinde bulur kendini… Can babasının düşmeye bağlı kalıcı bir hasarı olduğunu öğrenir. Sadi'nin olayı öğrenmesiyle inşaat şirketini pek hoş saatler beklemez. Araz beklemediği bir zamanda karşısında gördüğü annesiyle konuşmaya karar verir. Mert'in rahatsızlığı Derya'yı günden güne üzerken Asuman ise kötülüklerinde sınır tanımamaya başlar. Songül'le Derya'yı birbirlerinden habersiz birbirine düşürmeye çalışan Asuman'ın her hamlesi boşa çıksa da gün sonunda en büyük zaferini kazanır. Servet içeriden çıkamayacağını anladığında her şeyin bittiğini sanan Sadi ile Songül'e yeni bir plan hazırlar.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Sadi ve Songül'ün aksiyon dolu sahnelerinin nefes kestiği tanıtımda Songül'ün "Sadi sen Derya'yla mı mesajlaşıyorsun?" sorusu dikkat çekiyor. Başsavcının vurulduğu anlar gerilimi artırırken, Sadi'nin tutuklanması herkesi şoke ediyor. Sadi'nin içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacağı merak konusu oluyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-