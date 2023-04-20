Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 36. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 37. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölümünün ardından 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı Youtube'da yayınlanacak.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 35. Bölümünde; Taylan'a pusu kurulduğu haberi, Songül dahil tüm ekibi perişan eder. Songül, Taylan'ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük'le Servet'e götürür. Songül etrafındaki herkese zarar vermeye başlayan Servet'i bulmayı çalışırken Sadi'ye söylemeden gittiği mekanda beklemediği bir tehlikeyle karşılaşır.

Derya, Mert'in gerçekleri öğrenmesi karşısında ne yapacağını şaşırırken Mert'in ortadan kaybolması herkesi harekete geçirir. Aylin aldığı evraklar sayesinde ailesine ulaşacağını düşünürken eline geçen bilgilerin yetersiz olduğunu görür. Araz'la birlikte buldukları ipucunun peşinden giden Aylin sonunda öz ailesine ulaşabilecek midir?

Sadi, Servet'le bir sevkiyat daha yapacaktır. Her şey yolunda ilerlerken Servet'in öğrendiği gerçek, Sadi'yi kimliğinin deşifre olma ihtimalinin eşiğine getirir. Songül ise merak ettiği tatlı bir soruya cevap ararken gelen telefonla yine kendi başına işe kalkışır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-