Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 34. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 35. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. bölümünün ardından 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı Youtube'da yayınlanacak.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 33. Bölümünde; Sadi, Songül'den saklamak zorunda olduğu gizli göreve sadık kalmak için elinden geleni yaparken organize şube Servet'e ulaşmak için lakabı dışında ellerinde hiçbir delilleri olmayan Yörük'ü bulmaya çalışır. Aylin, Mert ve Can'la eskisi gibi olamadığı için üzülürken kendince bir yol bulur. Sevda'nın Araz sebebiyle hayatında olan değişiklik Araz ve Vural'ı tekrardan karşı karşıya getirir. Okulda düzenlenen kermes herkes için beklenmedik bir şekilde son bulurken Zülfikar annesinin aldığı karara saygı duymak zorunda kalır. Ekip, muhbirden gelen haberle Servet'in adamının sevkiyat yapacağı mekana baskın yapmak için yola çıkar. Songül bu sefer Yörük'ü bulmaya sandığından daha yakındır. Kıvanç ve Derya'nın aldığı karar Mert'in canını sıksa da Mert ??ablasının en ihtiyacı olduğu anda yanında olacak mıdır?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Sadi ve Taylan'ın karşı karşıya geldiği anların dikkat çektiği tanıtımda Taylan'ın "Söz bu iş bittiğinde seni de o Yörük denen adamını da aynı çukura gömeceğim" sözleri gerilimi arttırıyor. Kıvanç'ın Asuman'ı arayıp "Mert'in babası Sadi mi?" diye sorması ise büyük merak uyandırıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-