Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 2. Bölümünde; Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırır. Araz'la yaşadıkları olay sonucu Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelir. Bu duruma çok öfkelenen Araz, ilk iş olarak okula gelen beşlinin nereden ve neden geldiğini öğrenmeye çalışır. Müdür Mahir'den istediği bilgiyi alamayan Araz'ın gerçekleri öğrenmek için başka planları vardır.



GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. Bölüm Fragmanı yayında. Aylin ve Mert'in yakınlaştığı, Zülfikar ile Melek'in ise aşk itirafında bulunduğu tanıtımda Emin'in sağ kolu Yaver'in İstanbul'a gelmesi dikkat çekiyor. Mert, ıslahevinden çıktıklarını Gizem'in ifşa ettiğini düşündüğü için tepkiliyken Gizem kendini açıklamaya çalışıyor. Heyecan dolu bir bölümün sinyallerinin verildiği tanıtımda Songül'ün Sadi'ye sarıldığı anlar merakla bekleniyor.

