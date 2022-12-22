Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı! GHBG yeni bölümde neler olacak?
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm 2. fragmanı ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm 2. fragmanı ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Gelsin Hayat Bildiği 29. bölüm fragman videosu!
Gelsin Hayat Bildiği 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelsin Hayat Bildiği yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 22. Bölümünde; Sadi'nin eve dönmesini bekleyen Songül gece boyunca gelmemesiyle harekete geçer. Sadi'yi bulabileceği ilk yere giden Songül karşılaştığı manzarayla Sadi'nin kararında ne kadar ciddi olduğunu anlar. Songül Sadi'ye ulaşmaya çalışırken Sadi ise ölüme gitmektedir. Songül Sadi'ye yetişebilecek midir? Mert sorguya alınırken Kıvanç duyduklarından sonra Derya'nın karşısına çıkar ve yüzleşir. İlk defa Kıvanç'ı kaybetmeye bu kadar yakın olan Derya gecenin tek kötü sürprizinin bu olmadığını anlar. Mert'in başına gelenleri öğrenen Derya ne yapacağını bilemez. Celal'i Melek'in evinin önünde gören Zülfikar sonunda dayanamaz ve Celal'e karşı sert bir tutum sergiler. Ancak bu yaptığının Melek'i zor durumda bırakacağından haberi yoktur.Anne acısıyla her geçen gün biraz daha yüzleşen Gizem, Mert'in haberiyle sarsılır. Araz Gizem'le konuşmaya çalışırken Aylin de mahkeme sonrası ulaşamadığı kardeşi Sanem'i hiç tahmin etmediği bir adreste bulacaktır. Songül ve Sadi ilişkisinin gidişatı artık belli olurken Mert'in beklenen swap testi sonunda çıkar. Songül babası hakkında ulaştığı bir delili Serdar'la paylaşır. Bu sefer delili almak için kendi harekete geçen Serdar'ın yine işi rast gidecek midir?
Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.
Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.
Ertan Saban : Sadi Payaslı(Emin Güngören)
Özge Özberk : Derya Yılmaz
Devrim Özkan : Songül Acarerk
Nilsu Berfin Aktaş : Gizem Demirci
Burak Demir : Oğuz
Artemis Sinem Karaman : Esra :
Attila Olgaç : Servet
Tolga Güleç : Rıza
Pamir Pekin : Kıvanç Zevret
Özgü Delikanlı : Mert Yılmaz
Mustafa Açılan : Araz
Ayşe Kırca : Yeliz
Onur Özer : Zülfikar Coşkuner
Sanem Babi : Aylin
Rojbin Erden : Melek Aydın
Ali Berge : Can Çoban
Melisa Bostancıoğlu : Sevda Kara
Furkan Murat Uğur : Bora
Sercan Gülbahar : Yaver
Yeşim Çelebi : Sanem
Deniz Sarıkaş : Ozan Coşkuner
Murat Göçmez : Vural
Zeynep Koltuk : Türkan
Tolga İskit : Celal Aydın
Özlem Türay : Aygün Aydın
Aleyna Çalışkan : Leyla
Efe Poylu : Efe
Fatih Çetintaş : Nevzat
Gökmen Kasabalı : Başsavcı
Temmuz Gürkan Karaca : Taylan
Ahmet Arıman : Tayfun Hoca