Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı! GHBG yeni bölümde neler olacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm 2. fragmanı ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm 2. fragmanı ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Gelsin Hayat Bildiği 29. bölüm fragman videosu!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 29. BÖLÜM FRAGMANI!

Gelsin Hayat Bildiği 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelsin Hayat Bildiği yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 22. Bölümünde; Sadi'nin eve dönmesini bekleyen Songül gece boyunca gelmemesiyle harekete geçer. Sadi'yi bulabileceği ilk yere giden Songül karşılaştığı manzarayla Sadi'nin kararında ne kadar ciddi olduğunu anlar. Songül Sadi'ye ulaşmaya çalışırken Sadi ise ölüme gitmektedir. Songül Sadi'ye yetişebilecek midir? Mert sorguya alınırken Kıvanç duyduklarından sonra Derya'nın karşısına çıkar ve yüzleşir. İlk defa Kıvanç'ı kaybetmeye bu kadar yakın olan Derya gecenin tek kötü sürprizinin bu olmadığını anlar. Mert'in başına gelenleri öğrenen Derya ne yapacağını bilemez. Celal'i Melek'in evinin önünde gören Zülfikar sonunda dayanamaz ve Celal'e karşı sert bir tutum sergiler. Ancak bu yaptığının Melek'i zor durumda bırakacağından haberi yoktur.Anne acısıyla her geçen gün biraz daha yüzleşen Gizem, Mert'in haberiyle sarsılır. Araz Gizem'le konuşmaya çalışırken Aylin de mahkeme sonrası ulaşamadığı kardeşi Sanem'i hiç tahmin etmediği bir adreste bulacaktır. Songül ve Sadi ilişkisinin gidişatı artık belli olurken Mert'in beklenen swap testi sonunda çıkar. Songül babası hakkında ulaştığı bir delili Serdar'la paylaşır. Bu sefer delili almak için kendi harekete geçen Serdar'ın yine işi rast gidecek midir?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI

Ertan Saban : Sadi Payaslı(Emin Güngören)

Özge Özberk : Derya Yılmaz

Devrim Özkan : Songül Acarerk

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem Demirci

Burak Demir : Oğuz

Artemis Sinem Karaman : Esra :

Attila Olgaç : Servet

Tolga Güleç : Rıza

Pamir Pekin : Kıvanç Zevret

Özgü Delikanlı : Mert Yılmaz

Mustafa Açılan : Araz

Ayşe Kırca : Yeliz

Onur Özer : Zülfikar Coşkuner

Sanem Babi : Aylin

Rojbin Erden : Melek Aydın

Ali Berge : Can Çoban

Melisa Bostancıoğlu : Sevda Kara

Furkan Murat Uğur : Bora

Sercan Gülbahar : Yaver

Yeşim Çelebi : Sanem

Deniz Sarıkaş : Ozan Coşkuner

Murat Göçmez : Vural

Zeynep Koltuk : Türkan

Tolga İskit : Celal Aydın

Özlem Türay : Aygün Aydın

Aleyna Çalışkan : Leyla

Efe Poylu : Efe

Fatih Çetintaş : Nevzat

Gökmen Kasabalı : Başsavcı

Temmuz Gürkan Karaca : Taylan

Ahmet Arıman : Tayfun Hoca