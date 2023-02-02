Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 28. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 29. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28. bölümünün ardından 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Resmi Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 27. Bölümünde; Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odası yapmaya karar verirler. Ancak ne Songül'ün ne de Sadi'nin kendi odasını bırakmaya niyeti yoktur. Birbirinin arkasından iş çeviren ikilinin yaptıkları planlar yüzünden akşam yatacak bir yatakları kalmaz. Meltem'in, Buğra ve Derya'nın tanışmasını istemesi Yaver'i zor durumda bırakır. Meltem'i üzmek istemeyen Yaver bu buluşmayı erteleyebilecek midir?

Zülfikar, Melek'in yaşadığı zor günleri atlatmak için elinden geleni yaparken Melek eşyalarını toplamak için geldiği evde Celal'in çocuklarıyla karşılaşır.

Aylin aradığı işi sonunda bulur ama ilk iş günü çalıştığı yere gelen davetsiz misafirler kafede olay çıkmasına neden olur. Aylin zor anında yanında olan Araz'la yakınlaşırken bir çift gözün onları izlediğinden habersizdir. Araz sonunda hem Gizem'e hem de Aylin'e olan yakınlığının sebebini birine açıklamak zorunda kalır.Servet, köşkteki para dolu bavulun kendisine getirilmesini isterken Gizem ise elindeki parayla geçmişte canını yakan herkesten intikam almayı kafasına koyar. Sadi'nin Songül'le yaptığı konuşma sonrası Songül'ü mutlu etmek için götürdüğü adreste Servet'in adamları onları beklemektedir. Derya'ya ulaşamayan Kıvanç,kuryeden aldığı bir not yüzünden akşam vakti hiç çalmak istemediği bir kapıyı ziyaret etmek zorunda kalır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-