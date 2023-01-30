Gelsin Hayat Bildigi Gibi 28.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 28.bölüm fragmanı izle!

Show TV' ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi yepyeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.Peki,Gelsin hayat bildiği gibi dizinsin konusu nedir? Gelsin hayat Bildiği gibi dizisinin son bölümünde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği gibi 28. bölüm fragmanı yayınladı mı? 28.Bölüm fragmanı izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİDİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ekranların sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin son bolümü yine izleyicilerin nefersin kesti! Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar şu şekilde: Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odası yapmaya karar verirler. Ancak ne Songül'ün ne de Sadi'nin kendi odasını bırakmaya niyeti yoktur. Birbirinin arkasından iş çeviren ikilinin yaptıkları planlar yüzünden akşam yatacak bir yatakları kalmaz. Zülfikar, Melek'in yaşadığı zor günleri atlatmak için elinden geleni yaparken Melek eşyalarını toplamak için geldiği evde Celal'in çocuklarıyla karşılaşır. Sadi'nin Songül'le yaptığı konuşma sonrası Songül'ü mutlu etmek için götürdüğü adreste Servet'in adamları onları beklemektedir. Derya'ya ulaşamayan Kıvanç, kuryeden aldığı bir not yüzünden akşam vakti hiç çalmak istemediği bir kapıyı ziyaret etmek zorunda kalır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZSİNİN KONUSU NEDİR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde kirli gec¸mis¸ini ardında bırakarak cogˆrafya o¨gˆretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara izleyicisiyle buluşuyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Show tv nin sevilen dizilerinden Gelsin hayat 27. bölümünün ardından 28. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından bir süredir merak ediliyordu. Beklenen fragman geldi! İşte sosyal medyada çok konuşulan ve tartışılan dizinin 28 bölüm fragmanı!