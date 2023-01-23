Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25 bölüm fragmanı izle!
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Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kirliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pek, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 25. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin konusu nedir? 25.Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde son bölümünde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…
Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.
Show TV'nin sevilen dizilerinden olan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" her Perşembe saat 20.00'de izleyicinin karşısına çıkıyor.
Ekranların sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizsinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Ertan Saban : Sadi Payaslı
- Özge Özberk : Derya
- Devrim Özkan : Songül
- Nilsu Berfin Aktaş : Gizem
- Burak Demir : Oğuz
- Özgü Delikanlı : Mert
- Mustafa Açılan : Araz
- Ayşe Kırca : Yeliz
- Onur Özer : Zülfikar
- Sanem Babi : Aylin
- Rojbin Erden : Melek
- Ali Berge : Can
- Melisa Bostancıoğlu : Sevda
- Furkan Murat Uğur : Bora
- Sercan Gülbahar : Yaver
- Yeşim Çelebi : Sanem
- Deniz Sarıkaş : Ozan
- Murat Göçmez : Vural
Gelsin Hayat Bildiği gibi dizi yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin son bölümü yine izleyicilerin büyük ilgisini çekmişti bir süredir izleyiciler tarafından merak edilen Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınladı! İşte çok konuşulan televizyon dünyasına damgasını vuran o fragman!