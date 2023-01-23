Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25 bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kirliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pek, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 25. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin konusu nedir? 25.Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde son bölümünde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Show TV'nin sevilen dizilerinden olan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" her Perşembe saat 20.00'de izleyicinin karşısına çıkıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizsinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ertan Saban : Sadi Payaslı

Özge Özberk : Derya

Devrim Özkan : Songül

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem

Burak Demir : Oğuz

Özgü Delikanlı : Mert

Mustafa Açılan : Araz

Ayşe Kırca : Yeliz

Onur Özer : Zülfikar

Sanem Babi : Aylin

Rojbin Erden : Melek

Ali Berge : Can

Melisa Bostancıoğlu : Sevda

Furkan Murat Uğur : Bora

Sercan Gülbahar : Yaver

Yeşim Çelebi : Sanem

Deniz Sarıkaş : Ozan

Murat Göçmez : Vural

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Gelsin Hayat Bildiği gibi dizi yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin son bölümü yine izleyicilerin büyük ilgisini çekmişti bir süredir izleyiciler tarafından merak edilen Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınladı! İşte çok konuşulan televizyon dünyasına damgasını vuran o fragman!