Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? 25.bölüm 2.fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 25. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 25. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin konusu nedir? 25.Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde son bölümünde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman, saat kaçta? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi hangi kanalardan yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Serdar, Songül'ün planıyla neye uğradığını şaşırdı. Songül babasının hesabını sormak isterken Serdar vuruldu. Serdar'ın konuşmadan ölmesiyle Yılan ekibi zor durumda kaldı. Songül ve Nihat Başkomiser dört bir koldan Serdar'ın hastaneden kaçmasına kimin yardımcı olduğunu bulmak için çalışmaya başladı. Songül, Serdar'ın avukatıyla Mert'in davasındaki avukatın aynı kişi olduğu bilgisiyle yeni bir ipucu elde etti. Annesinin ölümünün ardından zor günler yaşayan Gizem, Servet'in diğer yüzüyle tanışınca büyük bir şok yaşadı. Şüpheye düşen Gizem, Araz'ın yanına koştu. Diğer yanda Mert, içerideki zamanını sakin geçirmeye çalışırken bela peşini bırakmadı. Aylin de zor günlerinde yanında olan Araz ile yakınlaşmaya başladı. Sadi ve Songül gazetecilik araştırmalarına kaldıkları yerden döndüklerinde bu sefer Servet'in kapısını çaldılar. Ancak Servet'in ikiliyi tanımasıyla Paydaşlılar büyük bir tehlikeye karşı karşıya kaldılar.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde kirli gec¸mis¸ini ardında bırakarak cogˆrafya o¨gˆretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HATYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ertan Saban : Sadi Payaslı

Özge Özberk : Derya

Devrim Özkan : Songül

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem

Burak Demir : Oğuz

Özgü Delikanlı : Mert

Mustafa Açılan : Araz

Ayşe Kırca : Yeliz

Onur Özer : Zülfikar

Sanem Babi : Aylin

Rojbin Erden : Melek

Ali Berge : Can

Melisa Bostancıoğlu : Sevda

Furkan Murat Uğur : Bora

Sercan Gülbahar : Yaver

Yeşim Çelebi : Sanem

Deniz Sarıkaş : Ozan

Murat Göçmez : Vural