Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? 25.bölüm 2.fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 25. bölüm fragmanı izle!
Serdar, Songül'ün planıyla neye uğradığını şaşırdı. Songül babasının hesabını sormak isterken Serdar vuruldu. Serdar'ın konuşmadan ölmesiyle Yılan ekibi zor durumda kaldı. Songül ve Nihat Başkomiser dört bir koldan Serdar'ın hastaneden kaçmasına kimin yardımcı olduğunu bulmak için çalışmaya başladı. Songül, Serdar'ın avukatıyla Mert'in davasındaki avukatın aynı kişi olduğu bilgisiyle yeni bir ipucu elde etti. Annesinin ölümünün ardından zor günler yaşayan Gizem, Servet'in diğer yüzüyle tanışınca büyük bir şok yaşadı. Şüpheye düşen Gizem, Araz'ın yanına koştu. Diğer yanda Mert, içerideki zamanını sakin geçirmeye çalışırken bela peşini bırakmadı. Aylin de zor günlerinde yanında olan Araz ile yakınlaşmaya başladı. Sadi ve Songül gazetecilik araştırmalarına kaldıkları yerden döndüklerinde bu sefer Servet'in kapısını çaldılar. Ancak Servet'in ikiliyi tanımasıyla Paydaşlılar büyük bir tehlikeye karşı karşıya kaldılar.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde kirli gec¸mis¸ini ardında bırakarak cogˆrafya o¨gˆretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
- Ertan Saban : Sadi Payaslı
- Özge Özberk : Derya
- Devrim Özkan : Songül
- Nilsu Berfin Aktaş : Gizem
- Burak Demir : Oğuz
- Özgü Delikanlı : Mert
- Mustafa Açılan : Araz
- Ayşe Kırca : Yeliz
- Onur Özer : Zülfikar
- Sanem Babi : Aylin
- Rojbin Erden : Melek
- Ali Berge : Can
- Melisa Bostancıoğlu : Sevda
- Furkan Murat Uğur : Bora
- Sercan Gülbahar : Yaver
- Yeşim Çelebi : Sanem
- Deniz Sarıkaş : Ozan
- Murat Göçmez : Vural