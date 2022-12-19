Gelsin Hayat Bildiği Gibi 23.bölüm fragmanı fragmanı yayınlandı mı? 23.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 23 .bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 23. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 23. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibidizisinin konusu nedir? 23. Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibidizisininoyuncuları kimlerdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibidizisinin son bölümünde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibidizisinin ne zamana, saat kaçta? Hangi kanalda? Gelsin Hayat Bildiği Gibidizisinin yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? 23.bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde kirli gec¸mis¸ini ardında bırakarak cogˆrafya o¨gˆretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi her hafta perşembe akşamları yeni bölümüyle saat: 20:00'da Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları arasında Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMNDE NELER OLDU?

Sadi'nin eve gelmesini bekleyen Songül, gece boyunca haber alamayınca Sadi'yi aramaya çıkar. Sadi'yi bulabileceği düşündüğü ilk yere giden Songül, karşılaştığı manzara ile Sadi'nin aldığı kararda ne kadar ciddi olduğu anlar. Songül, Sadi'ye ulaşma çalışırken Sadi de kendini ölüme terk etmeye çok yakındır. Mert, sorguya alınır. Kıvanç, duyduklarından sonra Derya ile açık açık konuşur. İlk kez Kıvanç'ı kaybetme korkusu yaşayan Derya, Mert'in başına gelen olayları öğrenince de ne yapacağını bilemez. Celal'i Melek'in evine girerken gören Zülfikar, daha fazla dayanamaz ve Celal'le patlar. Fakat bu durum Melek'i zor durumda bırakır. Annesinin kaybı ile her geçen daha çok acı çeken Gizem, Mert'ten gelen haberle de sarsılır. Aylin, mahkemeden sonra hiç görmediği kardeşi Sanem'i hiç tahmin etmediği bir adreste bulur. Mert'in beklenen swap sonucu da çıkar. Songül, babası hakkında bir delile daha ulaşır ve Serdar ile paylaşır.