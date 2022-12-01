Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 20. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 21. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölümünün ardından 21. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 19. Bölümünde; Songül öğrendiği gerçek karşısında ne yapacağını bilemezken Sadi evde akşam için hazırlık yapmaktadır. Songül'e bir türlü ulaşamayan Sadi, gelen bilgiyle Songül'ü dağılmış bir halde bulur ve haline anlam vermekte zorlanır. Oğuz ve Esra için işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelirken Oğuz beklemediği bir ihanetle yüzleşir. Okula gelen savcı yardımcısı Haluk sayesinde Karabayır Lisesi'nde ilginç anlar yaşanır. Savcı yardımcısı öğrencilerle tek tek görüşürken Aylin'in gizlice baktığı evrakta gördüğü isimler onu şaşırtmaz. Araz'ın Aylin'e yaptığı ziyaret sonunda Gizem'e açtığı telefon Mert ve Gizem ilişkisini sarsarken, Servet oğlu Rıza'nın attığı her adımı gölge gibi takip etme kararı alır. Derya sonunda Zafer'le tanışırken Kıvanç'ın yeğenine olan davranışlarından etkilenir. Zülfikar ve Gülseren morgdaki cesedin Ozan çıkmamasına sevinirken arama ve kurtarma ekibinin araştırmalarını sonlandırması Zülfikar'ın kendine bile itiraf etmek istemeyeceği bir durumla yüzleşmesine neden olur. Songül'le aralarındaki mesafenin arttığını gören Sadi Payaslı'nın Songül'le konuşma çabaları sonunda karşılık verir ama duydukları Sadi'nin hiç hoşuna gitmeyecektir.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-