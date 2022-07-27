Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 1. Bölümünde; Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın çökertilmesine yardımcı olur. Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'nde göreve başlayan Payaslı, oraya yanında komiser Songül'le birlikte yerleştirilir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında. İkinci bölüme olan heyecanı yükselten tanıtımda Sadi ile Songül'ün giderek birbirine yakınlaştığı görülürken gençlerin ıslahevinden çıktığının okulda ifşa olması olayları karıştırıyor.