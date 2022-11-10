Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 17. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 18. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 16. Bölümünde; Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır. Songül kahraman itfaiyecinin Sadi olduğunu gizlemek zorunda kalır. Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır? Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir? Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır. Songül kahraman itfaiyecinin Sadi olduğunu gizlemek zorunda kalır.

Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır?

Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir?

Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-