Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 16. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 17. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 15. Bölümünde: Songül arabadan son anda atlayarak kendini kurtarmayı başarır. Durumu rapor etmek için Organize Şube'ye gittiğindeyse Serdar müdür başta olmak üzere ekip arkadaşları da büyük bir şok geçirir. Yılan ekibinin toplantısı akla gelmeyecek bir yerde olurken Sadi de toplantıda en ön sırada yerini alır. Semih'le buluşan ikiliden Songül, Yılan ekibi tarafından bu sefer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Melek'i evden kovan Aygün'ün Celal'in tahtasına yazdığı yazılarla aklı karışır. Celal'in dolduruşuyla kızını aramak için gittiği adreste olay çıkarmayı ihmal etmez. Melek gizlendiğini sandığı yerde çocukluğuna ait anıları hatırlarken gece sonunda yalnız olmadığını bir kez daha anlar. Meltem'in oynadığı oyun Kıvanç ve Derya'nın birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlarken Yaver de Sadi'den aldığı emirle eski defterleri araştırmaya başlar. Yaver'in ulaştığı bilgiler Sadi'yi Derya'nın karşısına çıkarırken Derya'nın bu sefer Sadi'ye inanmak gibi bir niyeti yoktur. Songül'ün Sadi'yle yaptığı telefon görüşmesi beklenmeyen bir adreste son bulurken Payaslı doğum günü hediyesini almaya bir adım daha yaklaşacak mıdır? Karabayır Lisesi'ndeyse geçmiş bir kez daha gün yüzüne çıkar. Okula gelen davetsiz bir misafir 12-B sınıfına girer. Kapanmayan hesaplar ve ateş almaya hazır bir silah artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisidir. Najat Kırdar'ın adresine arama emrinin çıkması ekibi harekete geçirir. Ekip olay yerinde arama yaparken Songül de Najat'ın odasında aramalarına devam eder. Elde ettiği belgeye sevinen Songül bir patlama sesiyle ne olduğunu anlamaya çalışırken girdiği odadan çıkamayacağını daha bilmiyordur.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. Bölüm Fragmanı yayında. Hastanede yatan Araz'ı arkadaşları yalnız bırakmazken Sevda, Aylin'i suçluyor. 12-B sınıfı hastanede Araz'dan iyi bir haber beklerken Sadi, Songül'ü hastaneye yetiştiriyor. Songül ve Sadi'nin düşmanlarının yeni planlar yaptığı tanıtımda patlayan silah sesi dikkat çekerken, Araz ve Songül'ün sağlık durumu ise merak konusu oluyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-