Show TV'nin beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün 12. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. bölümünün ardından 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.

Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 12. Bölümünde; Sadi ve Songül, Serdar'ın yanına gitmek için çıktıkları yolda hiç tahmin etmedikleri biriyle tanışırlar. Semih, Sadi ve Songül'e yaptığı teklifle fark etmeden onları bir tehlikeye daha atacaktır. Esra'nın Ozan'ın kim olduğunu öğrenmesi, Sanem ve Ozan'ı ne yapacakları bilmedikleri bir duruma düşürür. Zülfikar Melek sayesinde kardeşiyle beklediği yüzleşmeyi yaşar. Sanem'in haline üzülen Aylin, annesiyle konuşmak isterken duyduklarına daha fazla dayanamaz ve evi terk eder. Gizem köşkteki yeni yaşantısına alışmaya çalışırken Aslı'nın ortadan kaybolması Türkan ve Gizem'in yüreğini ağzına getirir. Aradığı hiçbir yerde Aslı'yı bulamayan Gizem'in umutları tükenmişken, Aslı elinden tutan biriyle köşkün kapısından girer. Mert'in tesadüf eseri bulduğu Derya'nın defteri ilk kez onu bu kadar gerçeğe yaklaştırır. Derya'nın yıllardır sakladığı sır sonunda ortaya çıkacak mıdır? Songül'ün ödül töreninde tanıştığı babasının öğrencisi Serdar trafik şubeye bir ziyarette bulunur. Bu ziyaretin amacı Songül'ü ne kadar mutlu etse de Sadi'yi de bir o kadar mutsuz eder. Gecenin ıssızlığında kendini bekleyen arabaya binen isimse yeni başlayacak maceraların habercisidir.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ertan Saban : Sadi Payaslı : 1-

Özge Özberk : Derya : 1-

Devrim Özkan : Songül : 1-

Nilsu Berfin Aktaş : Gizem : 1-

Burak Demir : Oğuz : 1-

Özgü Delikanlı : Mert : 1-

Mustafa Açılan : Araz : 1-

Ayşe Kırca : Yeliz : 1-

Onur Özer : Zülfikar : 1-

Sanem Babi : Aylin : 1-

Rojbin Erden : Melek : 1-

Ali Berge : Can : 1-

Melisa Bostancıoğlu : Sevda : 1-

Furkan Murat Uğur : Bora : 1-

Sercan Gülbahar : Yaver : 1-

Yeşim Çelebi : Sanem : 1-

Deniz Sarıkaş : Ozan : 1-

Murat Göçmez : Vural : 1-

Zeynep Koltuk :1-