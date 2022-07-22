Gelsin Hayat 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat 2. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gelsin Hayat dizisinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat konusu nedir? Gelsin Hayat 2. Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GELSİN HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 1. Bölümünde; Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın çökertilmesine yardımcı olur. Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'nde göreve başlayan Payaslı, oraya yanında komiser Songül'le birlikte yerleştirilir.