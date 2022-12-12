Gelir İdaresi Başkanlığı 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı sınavı ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. Vatandaşlar ise Gelir Uzman Yardımcısı alım şartlarını ve alımın ne zaman olduğunu merak ediyor. Arama motorlarında Gelir İdaresi Başkanlığı 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? sorusu aratılıyor. İşte merak edilenler...

2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını duyuran Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşları sevindirdi. Gelir Uzman Yardımcısı adaylar ise Gelir İdaresi Başkanlığı 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? sorusunu araştırdı. Detaylar haberimizde.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2.000 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2.000 GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2.000 GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI ŞARTLARI NE?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.