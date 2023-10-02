Gelinim Mutfakta programının yeni yıldızı Yeşim Öksüz hakkında merak edilenler haberimizde. Yeşim Öksüz'ün yaşını, kim olduğunu ve Instagram hesabı araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, İnstagram hesabı ne? Yeşim Öksüz kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, İnstagram hesabı ne? Yeşim Öksüz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gelinim Mutfakta'nın sevilen yüzlerinden biri olan Yeşim Öksüz, izleyicilerin merak konusu oldu. Yeşim Öksüz'ün Instagram hesabı da takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Peki, Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, İnstagram hesabı ne? Yeşim Öksüz kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasına tekrardan katılan Yeşim Öksüz, 4 sezon şampiyonudur. 8 Aralık 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Adıyamanlı olan Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır. 5 yıldır evli olan yarışmacı grafik tasarımı mezunudur.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM İNSTAGRAM HESABI!

Yeşim Öksüz, İnstagram'da @yesimoksuzcaliskannn kullanıcı adıyla 5.575 takipçisi bulunmaktadır.