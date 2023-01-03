Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Sevilen yarışmanın sevilen gelini Yeşim ile kayınvalide Beyhan'ın ekranlarda olmaması üzerine seyirciler Gelinim Mutfakta Yeşim elendi mi? Gelinim Mutfakta Yeşim neden yok? sorularını araştırdı.

Geniş seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta programının sunucu Nursel Ergin ise programa heyecan katıyor. Sevilen yüz olması nedeniyle seyirciler programı severek izliyor. Yarışmacıları ve Sunucusu ile dikkatleri üzerine çeken Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı ilgi ile takip ediliyor. Merak edilenler arasında ise Gelinim Mutfakta Yeşim elendi mi? Gelinim Mutfakta Yeşim neden yok? soruları yer alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı olan Yeşim ile kayınvalide Beyhan yarışmadan çekildiği için ekranlarda yer almıyor. Yarışmadan ayrılma nedenleri ise Beyhan Hanım'ın annesinin rahatsızlığından dolayı olduğu açıklaması herkesi üzdü. Yönetim ekibinin de ayrılmayı onaylaması ardından ikili yarışmadan çekildi.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim Öksüz Çalışkan'ın instagram adresi; @yesimcaliskanoksuz olarak biliniyor.