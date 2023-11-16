Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Gelinim Mutfakta ilk seyirciyle buluştuğu günden beri Kanal D ekranlarının sevilen ve takip edilen programı oldu. Programa dahil olan yarışmacılar ise seyirciler tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı program yeni sezonda da merakla takip edilen program olmaya devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta Tuğba kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Tuğba kimdir, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA KİMDİR?

Tuğba Erurul, Türkiye'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın beşinci sezonunda izleyicilerle buluşan bir gelindir. Muhasebeci olarak iş hayatına atılan Tuğba, yarışmada gösterdiği lezzetli yemekleri ve pozitif enerjisiyle dikkat çekmektedir.

Tuğba Erurul'un aslen Sivaslı olduğu bilinmektedir. Ancak çocukluk yıllarını Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçirmiştir. Gelinim Mutfakta yarışmasına Bandırma'dan katılmıştır. Bu da onun Türkiye'nin dört bir yanından gelen gelinlerle rekabet ettiği bir platformda nasıl başarılı olduğunu göstermektedir.