Gelinim Mutfakta son bölüm, programın izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında. Birçok kişinin merak ettiği Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta 982. Bölüm izle! 13 Eylül Gelinim Mutfakta'da neler oldu?

İzleyenleri tarafından yeni bölümü heyecanla beklenen Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Her bölümde yer alan heyecan dolu dakikalar ile birlikte izleyenleri eğlendiren ve heyecanlandıran Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Sevilen program hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 982. Bölüm izle! 13 Eylül Gelinim Mutfakta'da neler oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM İZLE

Heyecan dolu yarışma programı Gelinim Mutfakta, birçok izleyici tarafından sıkı takip ediliyor ve araştırılıyor. Gelinim Mutfakta 982. Bölüm, 13 Eylül Pazartesi günü neler oldu? İşte Gelinim Mutfakta 982. Bölüm.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta programı her Pazartesi saat 13:00'da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaktadır. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı programın formatında ise gelinler ve kayınvalideler beraberdir. Her gün belirlenen bir yemeği gelinler yapar ve kayınvalideler ile tadım yaparak gelinlerinin yaptığı tabağı bulmaya çalışırlar. 5 puanı kendi gelinlerine vermek için tadım yaparlar. Toplam puanlara bakılarak çeyrek altının sahibini bulurlar.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.