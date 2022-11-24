Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da dikkat çeken isimlerden birisi de Sevilay oldu. İzleyiciler tarafından programa dair en çok merak edilenler arasında Gelinim Mutfakta Sevilay kimdir? Sorusu bulunuyor. Peki, Gelinim Mutfakta Sevilay kimdir? Gelinim Mutfakta Miyase'nin Kaynanası Sevilay Başar Kimdir? Sevilay Başar kaç yaşında, nereli?

Programın yarışmacıları arasında yer alan Miyase ve Kaynanası Sevilay Başar hakkında birçok detay merak ediliyor ve Gelinim Mutfakta Miyase'nin Kaynanası Sevilay Başar Kimdir? Soruları ile birlikte gün içerisinde araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden izleyiciler için Gelinim Mutfakta Sevilay kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Gelinim Mutfakta Sevilay kimdir? Gelinim Mutfakta Miyase'nin Kaynanası Sevilay Başar Kimdir? Sevilay Başar kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA SEVİLAY KİMDİR?

Sevilay Başar evli ve 3 çocuk annesidir. Aslen Amasyalı fakat İstanbul'da yaşıyor. Kendi isteği ile yarışmaya katılan Sevilay, aslan burcudur.