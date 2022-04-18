Gelinim Mutfakta Senanur kim? Gelinim Mutfakta Senanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Songül Hanım kimdir? - Haberler

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Gelinim Mutfakta Senanur kim? Gelinim Mutfakta Senanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Songül Hanım kimdir?

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Gelinim Mutfakta Senanur kim? Gelinim Mutfakta Senanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Songül Hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta'nın 18 Nisan günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Senanur ve kayınvalidesi Songül Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Senanur kim? Gelinim Mutfakta Senanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Songül Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Gelinim Mutfakta Senanur kimdir? Gelinim Mutfakta'nın 18 Nisan günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya yeni yarışmacı gelin ve kayınvalide katıldı. Gelinim Mutfakta'ya katılan yeni yarışmacı olan Senanur ve kayınvalidesi Songül Hanım hakkında bazı sorular merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Senanur kim? Gelinim Mutfakta Senanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Songül Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Senanur Yılmaz, 23 yaşında ve aslen Gaziantepli. 2 yıllık evli olan Bahar'ın 9 aylık bir kızı var. 8 yıl profesyonel voleybol oynamış ve tapu kadastroda çalışmış. Gaziantep'te yaşamaktadır.

Gelinim Mutfakta Senanur kim? Gelinim Mutfakta Senanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Songül Hanım kimdir?

Songül Yılmaz, 43 yaşında ve aslen Kilisli. 25 yıllık evli, 4 çocuğu ve 1 torunu var. Rehabilitasyon merkezinde usta öğretici olarak çalışmakta ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Gelinim Mutfakta Senanur kim? Gelinim Mutfakta Senanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Songül Hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta Senanur kim? Gelinim Mutfakta Senanur nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kayınvalide Songül Hanım kimdir?

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