Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart Cuma bugünün ve haftanın puan durumu!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart bugünün ve haftanın puan durumu!
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 5 Mart bugünün ve haftanın puan durumu! Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 2
25 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bileziği Miyase kazandı.
1. Miyase: 88 puan
2. Hasret: 87 puan
Elinim Mutfakta'da bugün Fulya elendi.
Günün puan durumu:
Haberler.com - Gündem