Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart Cuma bugünün ve haftanın puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. 25 Mart Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 5 Mart bugünün ve haftanın puan durumu! Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 2

25 MART CUMA 2022 GELİNİM MUTFAKTA 5 ALTIN BİLZEİĞİ KİM KAZNADI?

25 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bileziği Miyase kazandı.

1. Miyase: 88 puan

2. Hasret: 87 puan

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KİM ELENDİ?

Elinim Mutfakta'da bugün Fulya elendi.

25 MART BUGÜNÜN VE HAFTANIN PUAN DURUMU!

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Haftanın puan durumu:

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