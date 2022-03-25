Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart Cuma bugünün ve haftanın puan durumu! - Haberler

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Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart Cuma bugünün ve haftanın puan durumu!

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Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart Cuma bugünün ve haftanın puan durumu!

Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart bugünün ve haftanın puan durumu!

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25 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bileziği Miyase kazandı.

1. Miyase: 88 puan

2. Hasret: 87 puan

Elinim Mutfakta'da bugün Fulya elendi.

Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart Cuma bugünün ve haftanın puan durumu!

Günün puan durumu:

Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart Cuma bugünün ve haftanın puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 25 Mart Cuma bugünün ve haftanın puan durumu!

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